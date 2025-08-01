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АНАЛІТИКА

Україна вичерпала можливість експорту до ЄС одного з основних молокопродуктів

17:47 01.08.2025 |

Новини АПК

 

З 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась.

Про це ЕП розповіли у Спілці молочних підприємств України.

"За оперативною інформацією СМПУ, станом на 1 серпня можливість здійснення експортних поставок сухого молока походженням з України до ЄС в межах квот вже відсутня", - зазначили в спілці.

Так, згідно з даними Єврокомісії, станом на 30 липня квота (урахуванням обсягів, які очікувались до розподілу) була заповнена на понад 91 % - вільний залишок складав лише близько 0,28 тис. тонн - при квоті 2,92 тис. тонн.

При цьому, за інформацією СМПУ, обсяги сухого молока, які вже очікують на замитнення на кордоні з ЄС, перевищують наявний залишок квоти.

"Відповідно, з 1 серпня спрямовувати товарні партії сухого молока у напрямку ЄС вже немає економічного сенсу - їх доведеться повертати назад", - заявляють в СМПУ.

Квоти на ввезення до ЄС масла та молочних жирів вистачить дещо довше. Наразі вона вже заповнена більш як на дві третини.

У разі, якщо обсяги експорту масла до ЄС у найближчі тижні збережуться на тому ж рівні, то квота може заповнитись вже до початку третьої декади серпня.

Ці зміни вже вплинули на ціни на молоко в Україні: у другій половині липня вони зросли на понад 5%. Причина цього - спроба переробників отримати прибуток до того, як квоти вичерпаються. Такий тренд на ринку може змінитися, якщо Брюссель не прийме нових рішень щодо квот.

Довідка

Масло та сухе молоко становили 89% експорту молочної продукції з України в ЄС у грошовому вимірі до 5 червня 2025 року (45% - сухе молоко).

Лише з початку 2025 року по червень у ЄС відправили близько 10 тис. тонн сухого знежиреного молока і 4,2 тис. тонн масла.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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