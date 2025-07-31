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АНАЛІТИКА

Нашестя сарани дійшло до Запоріжжя: Міськрада вперше виділила гроші на програму боротьби зі шкідником

17:51 31.07.2025 |

Новини АПК

 

Запорізька міська рада схвалила рішення спрямувати пів мільйона гривень на протидію навалі сарани, що вже фіксується у кількох мікрорайонах.

Про це в. о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила у Telegram за підсумками засідання міськради.

"Затвердили також міську програму боротьби з сараною. Передбачили на це 500 тисяч гривень. Фахівці зазначають, що найефективнішим є хімічний метод. Дотримуватимемось всіх безпекових норм", - повідомила вона.

За словами посадовиці, наразі карантинний режим запроваджено лише в Комунарському районі, втім мерія готова оперативно розширити заходи у разі погіршення ситуації. Перший етап передбачає механічне збирання сарани спеціальними сачками і лише після цього застосують хімічні обробки, аби мінімізувати шкоду довкіллю.

Що відомо про нашестя сарани у південних регіонах?

Раніше у міськраді Запоріжжя повідомляли, що упродовж липня в Запоріжжі та прилеглих районах фіксують "нетипову ситуацію" - масову появу сарани. За даними фахівців, ідеться про єгипетський вид шкідника, який активно поширюється через зміну кліматичних та екосистемних умов.

Серед причин навали сарани фахівці вказують підрив Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року - через це суттєво змінилась гідрологія регіону, а на місці колишнього водосховища утворилися заплави, ідеальні для розмноження сарани.

Наразі у місті проводять обробку території ботанічного саду, а районні адміністрації отримали алгоритми дій у разі виявлення шкідника.

"Популяція сарани охопила десятки тисяч гектарів у південних районах.️ Це не окремий інцидент, а системний наслідок війни та руйнування екологічного балансу.️ Без відновлення гідрорегуляції такі спалахи можуть повторюватися щороку", - попереджали у міськраді.

Своєю чергою Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області закликало всіх мешканців та підприємства знищувати шкідників на своїй території власними силами та коштом, але використовувати тільки дозволені засоби захисту рослин.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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