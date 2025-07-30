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АНАЛІТИКА

Врожай сої в Україні може впасти на 17% після рекорду, – АПК‑Інформ

17:25 30.07.2025 |

Новини АПК

 

Обсяг виробництва соєвих бобів в Україні у 2025 році не перевищить 5,6-5,7 млн тонн, що на 1,1-1,2 млн тонн (на 17%) менше, ніж торік.

Ключова причина падіння врожаю - суттєве зменшення площ під цією культурою, повідомляє "АПК‑Інформ".

Так, за попередніми даними Держстату, цього року під сою відведели 2,08 млн га, що на 24% менше, порівняно з рекордним показником 2024 року.

В "АПК‑Інформ" оцінюють посівну площу дещо оптимістичніше - 2,2-2,25 млн га, тобто на 19% нижче торішньої, адже багато господарств цієї весни віддали перевагу кукурудзі та соняшнику, через що площі під соєю скоротилися.

Відтак, навіть за сприятливих погодних умов і високої врожайності урожай максимум буде другим за величиною в історії, але помітно меншим за минулорічний рекорд в обсязі 6,8 млн тонн.
 

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