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АНАЛІТИКА

Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони, – Свириденко

15:50 30.07.2025 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів розширить підтримку для аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 30 липня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Уряд оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі. Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні", - написала Свириденко.

Вона уточнила, що фінансування з держбюджету спрямують на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.

"Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", - додала голова уряду.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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