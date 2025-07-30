Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони, – Свириденко

Кабінет Міністрів розширить підтримку для аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 30 липня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Уряд оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі. Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні", - написала Свириденко.

Вона уточнила, що фінансування з держбюджету спрямують на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.

"Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", - додала голова уряду.