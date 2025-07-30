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АНАЛІТИКА

Гетманцев оцінив втрати бюджету через тіньовий ринок зерна у 3 мільярди на рік

13:43 30.07.2025 |

Новини АПК

 

Втрати державного бюджету через тіньові операції з зерном зменшилися до 3 мільярдів гривень на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Якщо раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через тіньові операції із зерном, то тепер ця цифра знизилась до близько 3 млрд грн", - написав депутат.

На його думку, зменшенню частки тільнового ринку сприяла реформа ринку землі, ухвалення антиофшорного законодавства, обов'язкова реєстрація експортерів платниками ПДВ, режим експортного забезпечення й посилення контролю за трансфертним ціноутворенням.

Гетманцев додав, що у 2024 році податкові надходження від зернового експорту зросли на 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн - ПДВ, а у першому півріччі 2025 року - на 8,6 млрд грн, зокрема 1,6 млрд грн ПДВ та 0,5 млрд грн податку на прибуток.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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