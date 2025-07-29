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Боротьба з сараною вже не врятує урожай, кажуть фермери
10:40 29.07.2025 |
Аграрії південних регіонів України вже не сподіваються зібрати урожай після нашестя сарани.
Про це пише SuperAgronom.com.
Навіть якщо обробити рослини, шкідник все одно спершу з'їсть посіви і лише потім загине, пояснюють вони. Між тим, сарана швидко перелітає з місця на місце, тому і реагувати потрібно дуже швидко.
"Системні інсектициди проблему не вирішують.Сарана не загине, доки оброблені рослини не поїсть. Є фумігаційні машини, які розпилюють інсектицид, але тут теж потрібно дуже швидко реагувати. До того ж не можна передбачити напрямок вітру, а сарана часто летить за вітром", - зазначили у агрокомпанії LNZ Group.
У південних регіонах, тій же Миколаївській області, соняшник вже просто "горить" через посуху та спеку, врожаю аграрії вже не сподіваються, відповідно, боротися за такі посіви не мають ні засобів, ні бажання, каже Сергій Корнюшенко, менеджер із розвитку агротехнологій компанії.
"Раніше, років 20 тому, коли був спалах розповсюдження сарани на Донеччині, для швидкого реагування працювали авіацією. На жаль, зараз авіація недоступна через, знову-таки, воєнні дії, тому боротьба з сараною ускладнюється", - прокоментував він ситуацію.
Клімат змінився, тривала посуха сприяла розповсюдженню сарани. Проте спрогнозувати її появу та напрямки розповсюдження можна було б, моніторячи кладки і контролюючи початок міграції. Але сарана поширювалася з прифронтових регіонів, що завадило моніторингу, додав він.
Спеціалісти підкреслюють, що на нинішньому етапі важливо виявляти. де сарана буде відкладати яйця, щоб уникнути її розмноження вже наступного року.
Обробками на цих шкідників можна вплинути на етапі розмноження, дозрівання, а не тоді, коли вони вже дорослі та літають, розповів BBC біолог Євген Кіося.
За його словами, сарана зграями може літати по Україні іще кілька тижнів і навіть застати початок осені. Про це науковці.
"Зграї можуть розсіюватися - частина полетить в один бік, а інша - в інший, а ще залежить від погодних умов", - додав науковий співробітник Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Тарас Пушкар.
Інсектициди, які зараз використовують, зокрема, в Запорізькій області, каже Пушкар, мають ефект тільки тоді, коли сарана з'їсть окроплену рослину. Але вона зовсім не обов'язково їстиме її, оскільки неможливо спрогнозувати напрямок руху зграй сарани, каже він.
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