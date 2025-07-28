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Агробізнес приваблює підприємців: За останні 5 років на одну закриту компанію припадає 2,5 нових
14:30 28.07.2025 |
За період з 2021 року в Україні було відкрито 8 644 аграрних підприємств, водночас закрилось лише 3 416 компаній.
Таким чином, на одну закриту агрокомпанію припадало 2,5 нових, але баланс суттєво коливається залежно від безпекової та цінової кон'юнктури, свідчать підрахунки сервісу для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Найактивнішим в агросекторі став 2021 рік, коли підприємці відкрили рекордні 2 678 нових бізнесів. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ, кількість реєстрацій нових компаній просіла до 1 558, проте вже у 2024 році сектор ожив - з'явилося 1 697 компаній, а за перше півріччя 2025 року - ще 869.
Щодо ліквідацій компаній, пік припинень діяльності також припав на 2021 рік (1 070 компаній) та 2024 рік (685). Від початку поточного року бізнес згорнули 536 виробників.
Лідером за кількістю нових реєстрацій залишається Одещина - 612 компаній. Далі йдуть Київ (600), Львівщина (597), Вінниччина (591) і Дніпропетровщина (535).
Найменше відкриттів - у прифронтових регіонах: Луганська область додала лише 40 підприємств, Донецька - 101, Запорізька - 147. Низьку ділову активність демонструють також Чернівецька (120) та Закарпатська (171) області.
Закривають агробізнес найчастіше теж на півдні та в центрі: в Одеській області за чотири роки ліквідовано 606 компаній, у Дніпропетровській - 225, Хмельницькій - 201, Київській - 199 і Миколаївській - 191. Найменше "мінусів" на Луганщині (21), Донеччині та Івано‑Франківщині (по 49) і в самому Києві (55).
Тренд на релокацію зберігається: загалом 1 738 аграрних компаній змінили реєстрацію, з них 346 переїхали на захід країни. Половина обрали Львівщину (166 підприємств), далі за популярністю - Рівненська (54), Волинська (39), Хмельницька (30) та Закарпатська (19) області.
Відзначимо, що перерозподіл бізнесу відбувається під комбінованим впливом безпекових ризиків, зручної логістики для експорту й доступу до трудових ресурсів.
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