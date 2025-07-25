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АНАЛІТИКА

Аграрії намолотили понад 10 млн тонн зерна із 29% площ під врожай-2025

13:19 25.07.2025 |

Новини АПК

 

В Україні станом на 25 липня аграрії обмолотили майже третину засіяних зерновими і зернобобовими культурами площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Мінекономіки.

«Станом на 25 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 3 236 тис. га та намолочено 10 347,2 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Обмолочено вже 29% площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 7,08 млн т з площі 2,17 млн га; ячменю - 2,79 млн т (838,7 тис. га), а гороху - 412,4 тис. т (190,9 тис. га).

До того ж, аграрії намолотили 54,2 тис. т іншого зерна нового врожаю із площі 28,5 тис. га.

Серед регіонів-лідерів за обсягами збору залишається Одещина - намолочено понад 2,5 млн т із 884,5 тис. га.

Провідні позиції у рейтингу мають аграрії Кіровоградщини (намолочено - 1,52 млн т із 368,7 тис. га) та Миколаївщини (намолочено - 1,38 млн т із 577,3 тис. га).

Щодо ріпаку, то станом на 25 липня зібрано 1,04 млн т із площі 535 тис. га.
 

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