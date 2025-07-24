Нашестя сарани в Україні: у Держпродспоживслужбі запевняють, що ситуація контрольована

У південних регіонах України зафіксували нашестя сарани, яка є небезпечним шкідником для врожаю. Місцеві жителі фільмували цілі хмари з комах. У Держпродспоживслужбі запевняють, що ситуація контрольована.

За даними Держпродспоживслужби, в Україні фіксують засилля двох типів сарани - перелітної сарани (Locusta migratoria) та єгипетської (Anacridium aegyptium).

Комахи поширилися на території Запорізької, Херсонської та Одеської областей. Також фахівці отримали повідомлення про саранових у Дніпропетровській області - там проводиться обстеження територій.

Заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський запевнив, що ситуація - контрольована, а поява шкідника має природні причини.

«Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид рф - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій», - сказав він в інтерв'ю «Телеграфу».

Нині в зоні особливої уваги - всі південні регіони України. Фахівці проводять постійний моніторинг територій із відбором зразків на наявність особливо небезпечних шкідників. Серед можливих наслідків та ризиків поширення сарани - часткове або повне знищення шкідниками врожаю та дикої флори.

Держпродспоживслужба повідомляла, що основне джерело живлення сарани на Запоріжжі - очерет і дикорослі трави, промислові посіви наразі не зазнали суттєвих втрат. У Херсонській області також не помітили сарани на оброблених територіях. А от у Болградському районі Одеської області комах зафіксували на полях, де вже зібрано врожай ріпаку, пшениці, ячменю.

У цих регіонах уже запроваджено особливий режим захисту рослин. Вадим Чайковський запевнив, що в Україні є достатня кількість засобів захисту рослин, у тому числі інсектицидів.

«Повномасштабне вторгнення рф і активні бойові дії на території нашої країни обмежують наші можливості щодо здійснення фітосанітарних заходів. Це створює додаткові ризики як для сільського господарства, так і для збереження ареалу дикої природи. Зміни стратегії з масовим розмноженням сарани - це лише відмова від авіаоброблення та неможливість моніторингу на окупованих та прифронтових територіях», - сказав він.