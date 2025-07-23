Переробка олійних культур у сезоні-2025/26 не перевищить 17,05 млн тонн - аналітики

Переробка альтернативних олійних в новому сезоні може зрости у разі підписання законопроєкту, що містить "соєво-ріпакові правки", проте несуттєво, переробка ріпаку становитеми 500-550 тис. тонн, сої - 2,7 млн тонн, соняшнику - 13,6-13,8 млн тонн, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Дійсно, дія експортного мита для сої та ріпаку може зробити внутрішні ціни на олійні більш привабливими для переробних підприємств, проте є ряд чинників, що можуть обмежити обсяги переробки, зокрема очікуваний нижчий урожай альтернативних олійних і більший - по соняшнику, а також наявні складнощі з реалізацією продуктів переробки", - пояснили аналітики.

За інформацією експертів, потенціал урожаю ріпаку в Україні зменшується в міру просування збиральної кампанії, оскільки демонструє значно нижчі показники урожайності, ніж очікувалося. Наразі валовий збір даної культури "АПК-Інформ" оцінює на рівні близько 3 млн тонн (- 18% до 2024/25 МР).

При цьому конкуренція в цьому секторі між експортерами та переробниками залишиться високою навіть за умови дії експортного мита, оскільки ряд компаній вже має зобов'язання за зовнішньоекономічними контрактами, а пропозиція сировини від аграріїв залишається низькою, що підтримуватиме ціни на ріпак, тоді як ціни на ріпакову олію поки що перебувають під тиском через кон'юнктуру ринку нафти, а також збільшення виробництва олійної культури в ЄС.

"Наша оцінка переробки ріпаку в Україні в сезоні-2025/26 поки що не перевищує 500-550 тис. тонн (на рівні попереднього сезону). При цьому в разі покращення перспектив "маржі" у даному секторі не виключається перегляд оцінки в більший бік", - прогнозують аналітики.

Перпективи сектору соєвих бобів, на їхню думку, теж має неоднозначний вигляд.

Площа сівби сої в 2025 року виявилася більшою, ніж прогнозувалося, але, за оцінкою "АПК-Інформ", її урожай навряд чи перевищить показник попереднього року та за умови росту потенціалу урожайності очікується на рівні 6,3 млн тонн (-8%). Проте це може стати одним із найбільших показників для галузі, що може відповідним чином вплинути на ціни й зберегти високу привабливість для переробників.

У новому сезоні за умови дії експортного мита на сою її переробка може досягти 2,7 млн тонн (+3%) і стати новим рекордом для галузі.

Також важливим чинником виступатиме кількість зібраного урожаю соняшнику та "маржа" його переробки.

"Поки що очікується, що виробництво даної олійної може зрости на 8% - до близько 14 млн тонн, а переробка - до 13,6-13,8 млн тонн, що може трохи знизити інтерес крупних заводів до альтернативних олійних", - резюмували в "АПК-Інформ".