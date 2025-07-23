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Україна у новому сезоні експортувала майже 800 тисяч тонн зернових
23:29 22.07.2025 |
Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР) експортувала 799 тисяч тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.
Так, у новому сезоні, станом на 21 липня, Україна експортувала 318 тис. т пшениці (торік - 994 тис. т), 56 тис. т ячменю (торік - 380 тис. т), та 420 тис. т кукурудзи (1,39 млн т), водночас поки не здійснювались поставки жита.
До того ж у 2025/2026 МР Україна поставила 2,2 тис. т борошна (проти 3,8 тис. т за аналогічний період минулого МР).
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