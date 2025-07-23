Україна у новому сезоні експортувала майже 800 тисяч тонн зернових

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР) експортувала 799 тисяч тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, у новому сезоні, станом на 21 липня, Україна експортувала 318 тис. т пшениці (торік - 994 тис. т), 56 тис. т ячменю (торік - 380 тис. т), та 420 тис. т кукурудзи (1,39 млн т), водночас поки не здійснювались поставки жита.

До того ж у 2025/2026 МР Україна поставила 2,2 тис. т борошна (проти 3,8 тис. т за аналогічний період минулого МР).