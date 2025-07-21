Фінансові новини
- |
- 21.07.25
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація
17:14 21.07.2025 |
Загальне виробництво основних олійних культур в Україні у 2025/26 маркетинговому році складе 22,6 млн тонн.
Такі прогнози озвучив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, повідомляє агентство АПК-Інформ.
За його словами, більше половини цього обсягу становитиме насіння соняшнику - 13,1 млн тонн. Урожай насіння ріпаку прогнозується на рівні 3,3 млн тонн, соєвих бобів - 6,2 млн тонн.
Загальний обсяг переробки вказаних культур у сезоні-2025/26, за оцінкою асоціації, становитиме 17,7 млн тонн: соняшник - 13 млн тонн, соя - 3,1 млн тонн, ріпак - 1,6 млн тонн.
Сумарний експорт олійних культур за підсумками сезону асоціація очікує на рівні 4,9 млн тонн, 3 млн з яких - соєві боби. Також може бути експортовано до 1,7 млн тонн насіння ріпаку та близько 200 тис. тонн насіння соняшнику.
"Щодо нашої оцінки виробництва олії, то його загальний обсяг у 2025/26 МР становитиме близько 7,1 млн тонн. 5,8 млн тонн із загального обсягу становитиме соняшникова олія. Виробництво ріпакової та соєвої олії за підсумками сезону становитиме 680 тис. тонн та 620 тис. тонн відповідно", - додав Капшук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ
|Затримано співробітника найелітнішого закритого підрозділу НАБУ, він - «кріт» ФСБ, а його куратор - заступник керівника охорони Януковича, - СБУ
|Нардепу від забороненої ОПЗЖ Христенку повідомили про підозру у держзраді та впливі на НАБУ
|СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити «злиття» інформації про справи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Верховний суд: Землі прикордонної смуги, які використовуються для потреб Держприкордонслужби, мають бути у держвласності
|Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилась на 0,017% до 58,98 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 55,99 грн/л
|Контрабанда електроніки щороку завдає держбюджету ₴20 мільярдів збитків - Гетманцев
|Уряд обмежив монополію на ринку дистрибʼюторів ліків
|Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація
|Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль
Бізнес
|Telegram створює філію в Росії - ЗМІ
|США призупинили угоду ОАЕ щодо закупівлі чипів NVIDIA через побоювання витоку технологій до Китаю
|Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
|Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки
|OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту
|Інвестори Meta та Цукерберг досягли угоди на $8 мільярдів про припинення судового процесу
|Функція Xbox «Транслюйте свою гру» тепер доступна і на ПК