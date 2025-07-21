Цього сезону Україна виростить 22,6 мільйони тонн олійних – асоціація

Загальне виробництво основних олійних культур в Україні у 2025/26 маркетинговому році складе 22,6 млн тонн.

Такі прогнози озвучив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, повідомляє агентство АПК-Інформ.

За його словами, більше половини цього обсягу становитиме насіння соняшнику - 13,1 млн тонн. Урожай насіння ріпаку прогнозується на рівні 3,3 млн тонн, соєвих бобів - 6,2 млн тонн.

Загальний обсяг переробки вказаних культур у сезоні-2025/26, за оцінкою асоціації, становитиме 17,7 млн тонн: соняшник - 13 млн тонн, соя - 3,1 млн тонн, ріпак - 1,6 млн тонн.

Сумарний експорт олійних культур за підсумками сезону асоціація очікує на рівні 4,9 млн тонн, 3 млн з яких - соєві боби. Також може бути експортовано до 1,7 млн тонн насіння ріпаку та близько 200 тис. тонн насіння соняшнику.

"Щодо нашої оцінки виробництва олії, то його загальний обсяг у 2025/26 МР становитиме близько 7,1 млн тонн. 5,8 млн тонн із загального обсягу становитиме соняшникова олія. Виробництво ріпакової та соєвої олії за підсумками сезону становитиме 680 тис. тонн та 620 тис. тонн відповідно", - додав Капшук.