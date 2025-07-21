Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зміна клімату спричиняє різке подорожчання продуктів у світі – дослідження

 

Екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, стають головною причиною короткострокових стрибків цін на харчові продукти в усьому світі. Про це йдеться у новому дослідженні, яке провели в Барселонському суперкомп'ютерному центрі, пише Financial Times.

Науковці виявили прямий зв'язок між погодними аномаліями, такими як посухи чи повені, та різким подорожчанням окремих харчових продуктів.

Наприклад, у Європі ціна на оливкову олію зросла на 50% через посуху в Іспанії у 2022-2023 роках. В Індії спека у травні минулого року спричинила зростання цін на цибулю на 89%.

Через літню спеку у Південній Кореї капуста подорожчала на 70%, в Японії рис - майже на 50%, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%.

В американських штатах Каліфорнія та Аризона овочі подорожчали на 80% у листопаді 2022 року після тривалих посух.

За словами провідного автора дослідження Максиміліана Котца, багато з цих погодних явищ були "абсолютно безпрецедентними з історичного погляду" і навряд чи могли б трапитися в стабільному кліматі без впливу парникових викидів.

Екстремальні погодні умови зазвичай спричиняють стрибки цін на продукти через кілька місяців після події. Дослідники попереджають: подібні ситуації траплятимуться дедалі частіше через зміну клімату.

Високі ціни на продукти, спричинені погодними катастрофами, швидко поширюються світом завдяки глобальній торгівлі. Так, у Великій Британії шоколад подорожчав через триразове зростання вартості какао після посух у Гані та Кот-д'Івуарі.

За словами експертів, додатково ситуацію погіршують спекуляції на ринках і невдалі політичні рішення. Наприклад, у 2010 році Росія після спеки і пожеж припинила експорт пшениці, що викликало глобальний стрибок цін і навіть харчові бунти в Мозамбіку.

Вразливими до таких коливань є країни, що залежать від імпорту, зокрема Велика Британія. Але найбільше цінові стрибки вражають бідніші домогосподарства, які змушені економити на продуктах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8194
  0,0680
 0,16
EUR
 1
 48,7907
  0,1837
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3711  0,02 0,05 41,9574  0,04 0,09
EUR 48,2752  0,04 0,08 48,9730  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,04 0,10 41,8150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес