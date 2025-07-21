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Зміна клімату спричиняє різке подорожчання продуктів у світі – дослідження
14:29 21.07.2025 |
Екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, стають головною причиною короткострокових стрибків цін на харчові продукти в усьому світі. Про це йдеться у новому дослідженні, яке провели в Барселонському суперкомп'ютерному центрі, пише Financial Times.
Науковці виявили прямий зв'язок між погодними аномаліями, такими як посухи чи повені, та різким подорожчанням окремих харчових продуктів.
Наприклад, у Європі ціна на оливкову олію зросла на 50% через посуху в Іспанії у 2022-2023 роках. В Індії спека у травні минулого року спричинила зростання цін на цибулю на 89%.
Через літню спеку у Південній Кореї капуста подорожчала на 70%, в Японії рис - майже на 50%, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%.
В американських штатах Каліфорнія та Аризона овочі подорожчали на 80% у листопаді 2022 року після тривалих посух.
За словами провідного автора дослідження Максиміліана Котца, багато з цих погодних явищ були "абсолютно безпрецедентними з історичного погляду" і навряд чи могли б трапитися в стабільному кліматі без впливу парникових викидів.
Екстремальні погодні умови зазвичай спричиняють стрибки цін на продукти через кілька місяців після події. Дослідники попереджають: подібні ситуації траплятимуться дедалі частіше через зміну клімату.
Високі ціни на продукти, спричинені погодними катастрофами, швидко поширюються світом завдяки глобальній торгівлі. Так, у Великій Британії шоколад подорожчав через триразове зростання вартості какао після посух у Гані та Кот-д'Івуарі.
За словами експертів, додатково ситуацію погіршують спекуляції на ринках і невдалі політичні рішення. Наприклад, у 2010 році Росія після спеки і пожеж припинила експорт пшениці, що викликало глобальний стрибок цін і навіть харчові бунти в Мозамбіку.
Вразливими до таких коливань є країни, що залежать від імпорту, зокрема Велика Британія. Але найбільше цінові стрибки вражають бідніші домогосподарства, які змушені економити на продуктах.
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