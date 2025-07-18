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Темпи жнив-2025 відстають від минулорічних у 2,2 раза, намолочено 7,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики
11:16 18.07.2025 |
Аграрії станом на 18 липня намолотили 7,226 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур із площі 2,355 млн га проти 2,62 млн тонн із 919,9 тис. га тижнем раніше, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
У міністерстві зазначили, що вже намолочено пшениці 4,671 млн тонн (проти 1,238 тис. тонн тижнем раніше) із 1,504 млн га (434,8 тис. га), ячменю 2,182 млн тонн (1,153 млн тонн) із площі в 660,6 тис. га (364 тис. га), гороху - 362,9 тис. тонн (225,1 тис. тонн) із 170,8 тис. га (119,7 тис. га).
Лідирують по збору зернових та зернобобових Одеська область, яка намолотила 2,02 млн тонн із 722,1 тис. га, Миколаївська - 1,173 млн тонн із 488,7 тис. га, Кіровоградська - 963 тис. тонн із 238,6 тис. га.
Ріпак збирають у 14 областях. Його зібрано 614,1 тис. тонн (290,1 тис. тонн) із 360,3 тис. га (178,9 тис. га).
Як повідомлялося, станом на 19 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії всіх областей, які намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю із 4,4 млн га, зокрема, пшениці 10,3 млн тонн із 2,627 тис. га, ячменю 3,1 млн тонн із 824,2 тис. га, гороху - 319,3 тис. тонн із 154,7 тис. га, ріпаку - 1,8 млн тонн із 779,1 тис. га, сої - 0,3 тис. тонн із 0,2 тис. га, проса - 80 тонн із 50 га.
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