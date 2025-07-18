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Рада розблокувала реалізацію меліоративної реформи
23:22 17.07.2025 |
Верховна Рада підтримала законодавчу ініціативу, яка дозволить повноцінно реалізовувати реформу управління меліоративними системами через організації водокористувачів (ОВК).
Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
«Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які відкривають шлях до повноцінної реалізації реформи управління меліоративними системами через організації водокористувачів (ОВК). Депутати прийняли законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (реєстр. №13157)», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, передбачено, що документ врегульовує питання оподаткування ПДВ операцій з передачі меліоративних систем до організацій водокористувачів.
У відомстві впевнені, що це розблоковує реалізацію реформи меліорації, надаючи землекористувачам можливість ефективно управляти об'єктами інженерної інфраструктури, залучати інвестиції та грантові ресурси для їх модернізації, впроваджувати енерго- та водоощадні технології.
Так, упродовж 2022-2025 років у межах реалізації реформи було створено 63 організації водокористувачів у 13 областях країни, зокрема 53 ОВК функціонують у зоні зрошення, 10 - у зоні осушення.
Нині 22 такі організації розробили документацію із землеустрою, визначили території меліоративних мереж та внесли відповідні відомості до Державного земельного кадастру. Це дає їм підстави для отримання у власність об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
Чотири організації водокористувачів уже набули у власність відповідні об'єкти: ОВК «Вода Життя», ОВК «Щедра земля», ОВК «Квітучі Лани» та ОВК «Перша Кілійська».
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