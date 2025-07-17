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10% експортне мито на ріпак і сою знижує внутрішні ціни в Україні
17:15 17.07.2025 |
16 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13157, який передбачає запровадження з 1 серпня 2025 року 10% мита на експорт ріпаку та сої. Законопроєкт отримав підтримку 245 депутатів. У документ також включено поправку про створення фонду підтримки сільгоспвиробників, аби пом'якшити вплив мита.
Хто звільняється від мита:
* Сільськогосподарські товаровиробники, які самостійно експортують власну продукцію;
* Сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію своїх учасників.
Це створює нерівні умови між виробниками та трейдерами: якщо фермер продає на експорт напряму - мито не стягується, але за гривневими контрактами трейдери знижують ціни приблизно на 10%, закладаючи мито в закупівельну вартість.
Як реагує ринок:
Ціни в гривні знизилися:
* Ріпак - до 23 900-24 500 грн/т;
* Соя (ГМО) - до 18 000-18 200 грн/т.
У валюті ціни залишились без змін:
* Ріпак - 535-540 $/т;
* Соя - 383-388 $/т.
Аналітики вважають, що мито не зупинить експорт, а лише переведе його у валютні контракти. Основний негатив буде для дрібних фермерів, які не можуть самостійно експортувати.
Міжнародна реакція:
* Ф'ючерси на ріпак в Парижі після зростання на 2,3% перед голосуванням знизились на 1% - до 471,75 €/т (≈548 $/т).
* Листопадові та лютневі контракти дорожчі на 8-13 €/т, що сигналізує про очікуване зростання цін у другій половині сезону.
* У Канаді покращення погоди сприяє посівам - листопадові ф'ючерси на канолу впали на 2,2% до 676 CAD/т (≈493 $/т).
Для українських фермерів традиційно існує два найвигідніших періоди для продажу ріпаку - на старті сезону та у вересні-жовтні. Саме в ці місяці спостерігається активний попит з боку ЄС, оскільки європейські переробники активно формують запаси до початку збирання врожаю каноли в Канаді та Австралії. Ці часові вікна дають можливість продати ріпак за відносно високими цінами до того, як на ринок виходять великі обсяги північноамериканської та австралійської продукції, що традиційно посилює конкуренцію та тисне на котирування.
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