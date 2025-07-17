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Аграрії орендували 30 000 га держземлі: середня ціна суборенди – 17 400 грн за гектар
14:58 17.07.2025 |
У першому півріччі 2025 року аграрії отримали в користування майже 30 000 гектарів державних сільськогосподарських земель на умовах суборенди. Це відбулося в межах державного проєкту "Земельний банк" через систему електронних торгів Prozorro.Продажі. Про це повідомив Фонд державного майна України.
Загальна сума, сплачена за право користування цими ділянками, становила 526,8 млн грн з урахуванням ПДВ.
З 1 січня до 1 липня 2025 року було оголошено онлайн-аукціони із суборенди земель загальною площею 48 390 га в 19 регіонах. Проведено 388 успішних торгів, за результатами яких підписано угоди.
Передано в суборенду близько 30 000 га;
Середня вартість одного гектара за підписаними договорами становить 17 400 грн.
Конкуренція залишається стабільно високою: в середньому чотири учасники претендували на кожен лот, а внаслідок боротьби ставка суборенди збільшувалась майже вп'ятеро.
Загалом було 2519 пропозицій на торгах. Переважно - від малих і середніх аграрних бізнесів.
Найбільша конкуренція - у Чернігівській області: дев'ять учасників на лот у середньому. Також активні - Полтавська та Черкаська області (по п'ять учасників на лот).
Полтавщина - лідер за найвищою середньою вартістю гектара: 34 400 грн/га з ПДВ.
Найдорожчою стала ділянка площею 3969 гектарів у Кіровоградській області. Переможець торгів, ТОВ "Кодацьке - Агро", підписав договір суборенди та сплатив 78,6 млн грн з ПДВ за користування нею. У підсумку, суборендна ставка становила 19 803 грн за гектар, що майже вп'ятеро перевищило стартову.
Станом на липень 2025 року в системі Prozorro.Продажі доступні 757 лотів у 16 областях України:
→ Найбільша ділянка - 661 га в Миколаївській області (стартова ціна - 2,4 млн грн);
→ Найменша ділянка - 0,02 га в Закарпатській області (стартова ціна - 57,94 грн);
→ Найбільше активних лотів - у Харківській області: 311.
Ознайомитися з актуальними лотами можна в системі Prozorro.Продажі.
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