Рада підтримала «соєву правку»: вводиться експортне мито на сою і ріпак

Верховна Рада у середу, 16 липня, проголосувала за введення експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Його внесли поправкою до непов'язаного законопроєкту №13157.

Починаючи з 2030 року експортна ставка буде щороку зменшуватися на 1 відсотковий пункт до значення 5%.

Сільськогосподарські товаровиробники й кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати експортного мита.

Гроші, отримані від мита, будуть йти до державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кабінету міністрів доручили протягом трьох місяців подати законопроєкт про його створення.

Запровадження мита було передбачено одразу двома поправками - одну з них депутати не змогли підтвердити, а другу спікер Руслан Стефанчук відмовився поставити на підтвердження. Відповідно, вона набрала чинності під час фінального голосування за законопроєкт.

"Попри регламент і всі застереження, законопроєкт №13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів", - прокоментував результати голосування нардеп Ярослав Железняк.

У червні 2025 року депутати намагалися ухвалити ці правки в іншому законопроєкті, але тоді їм забракло голосів.

Ініціатори правки вважають, що запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить збільшити її переробку всередині країни.