Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала «соєву правку»: вводиться експортне мито на сою і ріпак

14:21 16.07.2025 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада у середу, 16 липня, проголосувала за введення експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Його внесли поправкою до непов'язаного законопроєкту №13157.

Починаючи з 2030 року експортна ставка буде щороку зменшуватися на 1 відсотковий пункт до значення 5%.

Сільськогосподарські товаровиробники й кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати експортного мита.

Гроші, отримані від мита, будуть йти до державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кабінету міністрів доручили протягом трьох місяців подати законопроєкт про його створення.

Запровадження мита було передбачено одразу двома поправками - одну з них депутати не змогли підтвердити, а другу спікер Руслан Стефанчук відмовився поставити на підтвердження. Відповідно, вона набрала чинності під час фінального голосування за законопроєкт.

"Попри регламент і всі застереження, законопроєкт №13157 з соєвою правкою проголосували 245 голосів", - прокоментував результати голосування нардеп Ярослав Железняк.

У червні 2025 року депутати намагалися ухвалити ці правки в іншому законопроєкті, але тоді їм забракло голосів.

Ініціатори правки вважають, що запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить збільшити її переробку всередині країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8211
  0,0144
 0,03
EUR
 1
 48,8031
  0,0942
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес