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АНАЛІТИКА

Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі

23:49 14.07.2025 |

Новини АПК

Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі

 

Американські фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" у порту Одеси після тривалої судової боротьби з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві. Про це пише Financial Times.

Раніше американці вже виграли міжнародний арбітраж на $150 мільйонів та кілька рішень британських судів, а минулого тижня крапку у справі поставив Верховний суд.

Термінал "Олімпекс" має річну потужність близько 5 мільйонів тонн, що робить його одним з найбільших в Україні.

Джон Паттон, партнер Argentem Creek, заявив, що термінал був одним із "центрів чорного зерна в Одесі, ймовірно, найбільшим".

Наприкінці червня попередні власники термінала Сергій Гроза та Володимин Науменко з GNT Group отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора. Слідство припускає, що група "імітувала знищення" зерна після російського вторгнення в компанії, щоб не повертати кредит.

GNT відкинула обвинувачення та звинуватила Argentem Creek у використанні позик для ворожого поглинання.

Гроза в коментарі Бізнес.Цензору сказав, що справа була сфабрикована і "тримається виключно на командах згори".

"Наша роль у цій справі була суто координаційною - ми привернули увагу відповідних органів влади", - своєю чергою сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. "Ця справа є черговим підтвердженням того, що Україна - правова держава", - додав він.

Американські фонди планують перезапустити роботу термінала влітку або на початку осені.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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