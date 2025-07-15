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Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі
23:49 14.07.2025 |
Американські фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом "Олімпекс" у порту Одеси після тривалої судової боротьби з попередніми власниками, яких підозрюють у шахрайстві. Про це пише Financial Times.
Раніше американці вже виграли міжнародний арбітраж на $150 мільйонів та кілька рішень британських судів, а минулого тижня крапку у справі поставив Верховний суд.
Термінал "Олімпекс" має річну потужність близько 5 мільйонів тонн, що робить його одним з найбільших в Україні.
Джон Паттон, партнер Argentem Creek, заявив, що термінал був одним із "центрів чорного зерна в Одесі, ймовірно, найбільшим".
Наприкінці червня попередні власники термінала Сергій Гроза та Володимин Науменко з GNT Group отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора. Слідство припускає, що група "імітувала знищення" зерна після російського вторгнення в компанії, щоб не повертати кредит.
GNT відкинула обвинувачення та звинуватила Argentem Creek у використанні позик для ворожого поглинання.
Гроза в коментарі Бізнес.Цензору сказав, що справа була сфабрикована і "тримається виключно на командах згори".
"Наша роль у цій справі була суто координаційною - ми привернули увагу відповідних органів влади", - своєю чергою сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. "Ця справа є черговим підтвердженням того, що Україна - правова держава", - додав він.
Американські фонди планують перезапустити роботу термінала влітку або на початку осені.
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