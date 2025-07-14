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АНАЛІТИКА

Україна застосувала антидемпінгові заходи проти турецьких огірків та помідорів

 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки.

Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, антидемпінгове мито за ставкою від 20,1% до 26,9% на запроваджується п'ять років.

Після ретельного розслідування визнала, що імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини здійснювався за демпінговими цінами.

Як зазначив у Telegram міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини за демпінговими цінами ставив під загрозу не лише прибутковість українських тепличних господарств, а й саме існування галузі.

"Це рішення - не проти когось. Це - за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця", - написав він.

Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали декілька українських компаній, у тому числі ТОВ "Агроконцерн", ПАТ "Зміївська овочева фабрика", ПАТ "Комбінат "Тепличний", ТОВ "Красноградська овочева фабрика" та інші .

Рішення Комісії, прийняте 7 липня 2025 року, набирає чинності через 10 днів з дати опублікування повідомлення.

За матеріалами: Економічна правда
 

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