Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні

Українцям варто очікувати зростання цін на яблука та груші нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з попереднім сезоном.

Про це пише сайт Agrotimes, посилаючись на директора корпорації "‎Вінницясадвинпром"‎ Сергія Бойчука.

За його словами, садівники і залишилися сам на сам із труднощами, які виникли через весняні заморозки.

"‎Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна"‎, - говорить він.

Для збереження садівництва в Україні потрібні спільні зусилля держави, науковців, а також фінансових інституцій. Тільки такий підхід, на думку фахівців, дозволить виробити дієві механізми підтримки, адаптації та розвитку цієї галузі сільського господарства, говориться у публікації.