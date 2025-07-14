Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
12:40 14.07.2025 |
Українцям варто очікувати зростання цін на яблука та груші нового врожаю щонайменше на 10-15% у порівнянні з попереднім сезоном.
Про це пише сайт Agrotimes, посилаючись на директора корпорації "Вінницясадвинпром" Сергія Бойчука.
За його словами, садівники і залишилися сам на сам із труднощами, які виникли через весняні заморозки.
"Ми зверталися і до страхових компаній, однак, на жаль, наразі вони не готові йти нам назустріч у цьому питанні. Проте ці проблеми існують, і мовчати про них не можна", - говорить він.
Для збереження садівництва в Україні потрібні спільні зусилля держави, науковців, а також фінансових інституцій. Тільки такий підхід, на думку фахівців, дозволить виробити дієві механізми підтримки, адаптації та розвитку цієї галузі сільського господарства, говориться у публікації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит
|Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
|«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
|Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.07.25
|Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів
Бізнес
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів