Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%

12:06 14.07.2025 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило у липневому прогнозі для України очікування щодо виробництва пшениці у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 1 млн тонн порівняно із прогнозом у червні - до 22 млн тонн (на 4,35%), для кукурудзи не змінило, а для сої підвищило на 1 млн тонн - до 7,6 млн тонн (на 15,15%).

За прогнозом американського відомства, який оприлюднено на його сайті, експорт пшениці із України знижено на 1 млн тонн - до 15,5 млн тонн, кінцеві запаси підвищено на 0,1 млн тонн - до 1,59 млн тонн.

Урожай кукурудзи в Україні у 2025/26 МР очікується на рівні 30,5 млн тонн, експорт - 24 млн тонн, кінцеві запаси - 0,6 млн тонн.

"Прогнози світової пропозиції та попиту на сою на 2025/26 рік передбачають збільшення пропозиції, збільшення обсягів переробки, зменшення експорту та збільшення кінцевих запасів. (...) Найбільшим сюрпризом стала Україна, де обсяг виробництва був різко підвищений на 1 млн тонн - до 7,6 млн тонн Це не лише вище за попередній прогноз, а й перевищує рекорд минулого сезону (7 млн тонн).Світове виробництво сої збільшено через збільшення прогноза виробництва для України на основі даних уряду про хід посіву ", - зазначається у звіті.

Мінсільгосп США прогнозує світове виробництво пшениці в 2025/26 МГ на рівні 808,5 млн тонн (-0,04 млн тонн до минулого сезону).

"Прогнозується зниження обсягів її поставок на 0,4 млн тонн, до 1 млрд 072,1 млн тонн скорочення початкових запасів для багатьох країн за рахунок зниження виробництва у Канаді, Україні та Ірані, що компенсує збільшення обсягу виробництва у Казахстані, ЄС, Пакистані та Росії. Глобальне споживання зросте на 0,8 млн тонн, до 810,6 млн тонн, в основному за рахунок зростання витрат і перехідних залишків у Казахстані і Таїланді", - йдеться в липневому звіті.

Зазначається, що світова торгівля знизиться на 1,3 млн тонн, до 213,1 млн тонн через скорочення експорту із ЄС та України, що лише частково компенсується зростанням експорту з Росії та США. Прогнозовані глобальні кінцеві запаси на 2025/26 МР зменшено на 1,2 млн тонн, до 261,5 млн тонн, головним чином через скорочення очікувань для Канади та ЄС

Мінсільгосп США також прогнозує світове виробництво кукурудзи в 2025/26 МР на рівні 1 млрд 263,66 млн тонн (-2,32 млн тонн до попереднього сезону). Оцінка світового експорту кукурудзи - 195,81 млн тонн (-0,01 млн тонн), прогноз кінцевих запасів - 272,08 млн тонн (-3,16 млн тонн).

Прогноз світового виробництва сої у 2025/26 МР підвищено на 0,86 млн тонн, до 427,7 млн тонн, експорту знижено на 0,8 млн тонн - до 187,6 млн тонн, кінцеві світові запаси сої збільшено на 0,77 млн тонн - до 126,07 млн тонн.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7842
  0,0390
 0,09
EUR
 1
 48,8416
  0,1334
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3819  0,03 0,07 41,9646  0,02 0,04
EUR 48,5415  0,05 0,11 49,2373  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 11.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес