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Україна та ФАО домовились про технічне співробітництво в агросекторі
22:56 11.07.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) уклали угоду про впровадження Програми технічного співробітництва (TCP Facility).
Документ підписали під час Міжнародної конференції з відновлення України у Римі, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.
«Вдячний, що наша співпраця з ФАО - це потужний альянс, який дає конкретні результати. Ця угода - гнучкий інструмент швидкого реагування, який посилить спроможність нашої інституції у розробці довгострокових стратегій сталого розвитку. Він забезпечить нас важливою експертною та аналітичною підтримкою», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Міністр подякував ФАО за практичну допомогу українським аграріям у воєнний час - зокрема за надані генератори для харчових підприємств, модульні зерносховища, насіння та реалізацію Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення.
Особливу увагу Коваль звернув на потребу у посиленні підтримки аграріїв саме з прифронтових територій.
Під час розмови сторони також обговорили роль України у формуванні світової агрополітики. Переобрання України до Ради ФАО на 2025-2028 роки є свідченням довіри міжнародної спільноти, що дає змогу активніше просувати інтереси українських агровиробників під час ухвалення стратегічних рішень, підсумував міністр.
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