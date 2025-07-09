Україна в 2024/25 МР скоротила експорт зернових та олійних культур на 19%, до 46,7 млн тонн - УЗА

Україна в 2024/25 маркетинговому році (МР, липень 2024-го - червень 2025-го) експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних культур, що на 18,8% нижче, ніж у попередньому сезоні, коли на зовнішні ринки вона поставила 57,5 млн тонн, повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

"Таке падіння пояснюється як меншими перехідними запасами з попереднього сезону, так і дещо нижчим врожаєм", - сказав він на засіданні Зернового клубу в середу у Києві.

Він нагадав, що, за оцінкою УЗА, виробництво зернових та олійних минулого року становило 78,8 млн тонн зернових та олійних проти 82,9 млн тонн у 2023 році. Перехідні запаси на початку сезону сягали близько 7 млн тонн зернових та олійних (у 2023/24 - 14,4 млн тонн).

До п'ятірки найбільших імпортерів українських зернових та олійних культур, за його інформацією, у 2024/25 МР увійшли Туреччина, яка придбала 6645 тис. тонн, Іспанія (6,243 млн тонн), Єгипет (4,573 млн тонн), Італія (3,917 млн тонн), Нідерланди (3,307 млн тонн).

Горбачьов зауважив, що найважливішим чинником, що спряв експорту українського зерна в 2024/25 МР, стала безперебійна робота українського морського коридору, яка уможливила здійснення експорту морським шляхом з глибоководних портів Одеської області.

Другим за значенням фактором стало запровадження Україною разом із міжнародними партнерами робочого механізму страхування суден, інфраструктури та зерна, що здешевило витрати експортерів та, відповідно, українських агровиробників на логістику експорту. Завдяки цьому Україна продовжила експортувати зерно та гарантувати продовольчу безпеку багатьом країнам світу.

У грошовому еквіваленті за даними митниці експорт зернових та олійних у 2024/25 МР сягнув $11,2 млрд (в 2023/2024 - $10,76 млрд), а експорт, враховуючи виготовлену з них продукцію, зокрема соняшникову та інші олії, макуху в шроти - $18,1млрд (в 2023/24 - $17,86 млрд).

За підрахунками УЗА, пшениці було експортовано 15,5 млн тонн на $3,16 млрд, тоді як її виробництво становило близько 22,4 млн тонн. У числі найбільш активних його покупців опинилися Іспанія (3223 тис. тонн), Єгипет (2111 тис. тонн), Алжир (1907 тис. тонн), Індонезія (1588 тис. тонн), В`єтнам (1047 тис. тонн)

Ячменю Україна експортувала майже 2,25 млн тонн на $394 млн, виробництво якого було на рівні 5,6 млн тонн. Лідерами з імпорту українського ячменю стали Китай (708 тис. тонн), Лівія (323 тис. тонн), Іспанія (254 тис. тонн), Йорданія (145 тис. тонн), Туніс (119 тис. тонн).

Кукурудзи 2024/25 МР Україна експортувала 21,5 млн тонн на суму майже $4,5 млрд, виробництво минулого року - 25,9 млн тонн. Її найбільшими імпортерами стали Туреччина (5535 тис. тонн), Італія (2968 тис. тонн), Іспанія (2708 тис. тонн), Нідерланди (2360 тис. тонн), Єгипет (1714 тис. тонн).

Сої Україна експортувала 3,8 млн тонн на суму $1,56 млрд, зібравши 6,5 млн тонн врожаю, а ріпаку - 3,2 млн тонн на суму $1,56 млрд із зібраних 3,8 млн тонн.

Найбільш активними покупцями сої у 2024/25 МР були Туреччина (938 тис. тонн), Єгипет (744 тис. тонн), Нідерланди (448 тис. тонн), Пакистан (284 тис. тонн), Німеччина (250 тис. тонн). Серед лідерів імпорту українського ріпаку були Німеччина (1000 тис. тонн), Бельгія (899 тис. тонн), Великобританія (334 тис. тонн), Нідерланди (328 тис. тонн), Франція (286 тис. тонн).

Соняшнику Україна експортувала лише 70 тис. тонн при торішньому врожаї 12,8 млн тонн. Таким чином, переробка соняшнику в Україні з урахуванням перехідних запасів з минулого сезону склала 12,8 млн тонн, резюмували в УЗА.

