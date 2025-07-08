Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала понад ₴1 мільярд допомоги для фермерів

15:41 08.07.2025 |

Новини АПК

 
Україна у межах реалізації Екстреного проєкту з відновлення агросектору отримала транш у сумі понад ₴1 мільярд, які будуть спрямовані на підтримку фермерів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

«В межах реалізації Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) Україна отримала третій транш у сумі понад ₴1 мільярд спрямованих на підтримку фермерів України», - йдеться у повідомленні.

Наразі виплата триває за трьома напрямами державної підтримки, сердед яких бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільгоспугідь (1 га), бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності, а також для утримання поголів'я кіз та/або овець.

У міністерстві зауважили, що виплати зможуть отримати лише аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі та які вчасно і з дотриманням всіх вимог законодавства подали заявки на підтримку.

До вимог задля отримання підтримки також включено положення про не отримання виплати у минулому році та включення аграрія до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

Так, виплати заявникам здійснює Укрдержфонд, а їх завершити виплати заплановано до кінця липня 2025 року.

Як повідомлялось, Український державний фонд підтримки фермерських господарств у травні 2025 року спрямував другий транш допомоги у розмірі ₴361,7 мільйона, який отримали 5560 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4204  0,09 0,21 42,0026  0,08 0,18
EUR 48,8256  0,03 0,06 49,5152  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8900  0,09 0,23 41,9050  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес