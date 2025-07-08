Україна отримала понад ₴1 мільярд допомоги для фермерів

Україна у межах реалізації Екстреного проєкту з відновлення агросектору отримала транш у сумі понад ₴1 мільярд, які будуть спрямовані на підтримку фермерів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

«В межах реалізації Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) Україна отримала третій транш у сумі понад ₴1 мільярд спрямованих на підтримку фермерів України», - йдеться у повідомленні.

Наразі виплата триває за трьома напрямами державної підтримки, сердед яких бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільгоспугідь (1 га), бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності, а також для утримання поголів'я кіз та/або овець.

У міністерстві зауважили, що виплати зможуть отримати лише аграрії, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі та які вчасно і з дотриманням всіх вимог законодавства подали заявки на підтримку.

До вимог задля отримання підтримки також включено положення про не отримання виплати у минулому році та включення аграрія до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

Так, виплати заявникам здійснює Укрдержфонд, а їх завершити виплати заплановано до кінця липня 2025 року.

Як повідомлялось, Український державний фонд підтримки фермерських господарств у травні 2025 року спрямував другий транш допомоги у розмірі ₴361,7 мільйона, який отримали 5560 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).