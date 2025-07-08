ЄБА закликає утриматися від запровадження мита на експорт сої та ріпаку

Компанії-члени комітету зернових та олійних культур Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) висловили занепокоєння у зв'язку з повторними законодавчими ініціативами, що передбачають запровадження 10%-го мита на соєві боби, насіння ріпаку або кользи, повідомила пресслужба асоціації.

За інформацією бізнес-об`єднання, відповідні положення потрапили до порівняльної таблиці до законопроєкту №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення " під час підготовки документа до другого читання.

"Бізнес-спільнота закликає державні органи утриматися від впровадження мит на експорт аграрної продукції. Адже її безперебійний збут є критично важливим для підтримки агросектору в умовах війни та післявоєнного відновлення. Крім того, це чіткий сигнал міжнародним виробникам та споживачам, що Україна залишається надійним та відповідальним партнером", - наголошує ЄБА у своїй заяві.

На думку експертів, пропоновані експортні мита суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно зі ст.31 цього документу сторонам заборонено запроваджувати чи залишати чинними будь-які мита, податки або інші заходи еквівалентної дії, що застосовуються до вивезення товарів.

Згідно з п.4 постанови Верховної Ради "Про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції", усі законопроєкти, що містять положення, пов'язані з адаптацією законодавства України до правових положень ЄС та виконанням міжнародно-правових зобов'язань України, мають проходити додаткову експертизу у відповідному профільному комітеті парламенту та у Кабінеті Міністрів.

В ЄБА припускають, що у випадку з законопроєктом №13157 ці вимоги, ймовірно, були проігноровані.

"Викликає питання невідповідність між назвою та змістом законопроєкту. Заявлена мета документа - зміни до Податкового кодексу у зв'язку із запровадженням законодавства щодо контролю промислового забруднення - фактично не пов'язана із запровадженням мит на аграрну продукцію", - акцентували в бізнес-об`єднанні.

В ЄБА переконані, що запровадження експортних мит на олійні культури в умовах повномасштабної війни, економічної нестабільності та потреби у відновленні країни є ризикованим кроком, який суперечить стратегічним інтересам України. Такі ініціативи можуть суттєво підірвати експортний потенціал аграрного сектору, створити додаткове навантаження на бізнес та знизити конкурентоздатність української продукції на світових ринках.

Як повідомлялося, ЄБА уже закликала уряд не допустити будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур. Верховна Рада 18 червня 2025 року не прийняла відповідні правки до законопроєкту №13134. Ці правки передбачали запровадження 10% вивізного мита на сою та ріпак.