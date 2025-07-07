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АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до угоди ФАО щодо боротьби з незаконним рибальством

14:22 07.07.2025 |

Новини АПК, Україна

 

Україна оголосила про приєднання до угоди Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка спрямована на боротьбу з незаконним та неконтрольованим рибальством.

Про це українська сторона оголосила на 44-ій сесії Конференції ФАО, яка відбулась у Римі (Італійська Республіка), передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

"Україна не залишилась осторонь цього процесу та оголосила про приєднання до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства", - йдеться у повідомленні.

Директор Департаменту міжнародної співпраці та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства Олексій Пінчук поінформував міжнародних партнерів щодо наслідків тривалої збройної агресії РФ, а також про потребу в розширенні технічної та гуманітарної підтримки аграрного сектору України з боку ФАО та інших донорів.

Він наголосив на важливості відновлення сільськогосподарської інфраструктури, гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Також підкреслив роль малих та середніх фермерських господарств України у забезпеченні продовольчої безпеки та їхню потребу в доступі до міжнародної допомоги.

Окрім того, Пінчук взяв участь в офіційній церемонії приєднання до міжнародних угод організації. Це стало важливим кроком, який засвідчує підтримку Україною цілей і принципів даної організації.

У міністерстві запевнили, що участь України в подібних заходах допомагає зберігати власну продовольчу стабільність та протидіяти спробам Росії послабити позиції української позиції на міжнародній арені.
 

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