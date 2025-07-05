Експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком, – Мінагрополітики

Україна станом на 4 липня з початку 2025-2026 маркетингового року (липень-червень) експортувала 60 тис. тонн зернових і зернобобових культур, тоді як станом на 5 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 718 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.

Як зазначається, в новому сезоні вже експортовано:

* пшениці - 25 тис. тонн (у 2024-2025 МР - 245 тис. тонн),

* ячменю - 0 тис. тонн (3 тис. тонн),

* кукурудзи - 34 тис. тонн (468 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна станом на 4 липня оцінюється в 0,5 тис. тонн (у 2024-2025 МР - 1,1 тис. тонн), зокрема пшеничного - 0,5 тис. тонн (1,1 тис. тонн).

Як повідомлялося, станом на 4 липня аграрії намолотили 865,7 тис. тонн зернових і зернобобових із площі 331,9 тис. га. Для порівняння, станом на 5 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії 12 областей, які намолотили 3,7 млн тонн нового врожаю із 1 154,3 тис. га.