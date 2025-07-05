Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком, – Мінагрополітики

23:46 04.07.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 4 липня з початку 2025-2026 маркетингового року (липень-червень) експортувала 60 тис. тонн зернових і зернобобових культур, тоді як станом на 5 липня минулого року загальний показник відвантажень становив 718 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.

Як зазначається, в новому сезоні вже експортовано:

* пшениці - 25 тис. тонн (у 2024-2025 МР - 245 тис. тонн),
* ячменю - 0 тис. тонн (3 тис. тонн),
* кукурудзи - 34 тис. тонн (468 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна станом на 4 липня оцінюється в 0,5 тис. тонн (у 2024-2025 МР - 1,1 тис. тонн), зокрема пшеничного - 0,5 тис. тонн (1,1 тис. тонн).

Як повідомлялося, станом на 4 липня аграрії намолотили 865,7 тис. тонн зернових і зернобобових із площі 331,9 тис. га. Для порівняння, станом на 5 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії 12 областей, які намолотили 3,7 млн тонн нового врожаю із 1 154,3 тис. га.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3370  0,00 0,01 41,9444  0,03 0,07
EUR 48,8211  0,02 0,05 49,5726  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес