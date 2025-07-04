Угода про вільну торгівлю з ЄС: в уряді розповіли про нові квоти для України

Україна і Європейський Союз домовились оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив у Фейсбуці.

За його словами, 6 червня Україна опинилась в умовах торгівлі, які діяли у 2021 році.

«За ці 4 тижні (і 6 424 кілометрів за кермом) ми детально проговорили умови торгівлі всіх аграрних товарів і отримали гарний результат. З 40 квот - 5 лібералізовано в цілому, у 4 квотах лібералізовано окремі товари, 4 квоти перекомпоновано», - підкреслив Качка.

Розмір квот збільшено: мед збільшено на 583,3% від 2021 року; цукор - 500%; оброблений крохмаль - 500%; ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином - 435,8%; висівки, лузга та залишки - 386%; сухе молоко - 308%%; яйця - 300%; солод - 250%; оброблені томати - 250%; перероблені цукрові продукти - 250%; крохмалі - 244%; вершкове масло - 233,3%; овес - 192,5%; кукурудза - 153%; молоко, вершки, згущене молоко - 150%; часник - 150%; інші цукри - 150%; сік яблучний - 150%; продукти з обробленого вершкового масла - 150%; цукрова кукурудза - 150%; манітол-сорбітол - 150%; перероблені зернові продукти - 150%; цукрові сиропи - 135%; м'ясо птиці - 133,3%; пшениця - 130%; етанол - 125%; ячмінь - 122,2%.

«По відношенню до реальних обсягів торгівлі - 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. Шість квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду», - зазначив Качка.

Наступний перегляд в бік подальшої лібералізації передбачений у 2028 році.