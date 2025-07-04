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ЄС збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції
17:08 04.07.2025 |
Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю. Про це пише Reuters.
Зокрема, квота на імпорт української пшениці зросла з 1 млн тонн до 1,3 млн тонн, цукру - з 20 000 тонн до 100 000 тонн, ячменю - з 350 000 тонн до 450 000 тонн, а м'яса птиці - з 90 000 тонн до 120 000 тонн.
Ці зміни стали частиною нової попередньої торговельної угоди, якої ЄС і Україна досягли наприкінці червня.
Документ охоплює 40 видів товарів, і його ще мають офіційно затвердити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів.
Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС тимчасово скасував мита та обмеження на імпорт української агропродукції, бо традиційні морські шляхи через Чорне море опинилися під загрозою.
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