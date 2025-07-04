ЄС збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції

Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю. Про це пише Reuters.

Зокрема, квота на імпорт української пшениці зросла з 1 млн тонн до 1,3 млн тонн, цукру - з 20 000 тонн до 100 000 тонн, ячменю - з 350 000 тонн до 450 000 тонн, а м'яса птиці - з 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Ці зміни стали частиною нової попередньої торговельної угоди, якої ЄС і Україна досягли наприкінці червня.

Документ охоплює 40 видів товарів, і його ще мають офіційно затвердити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС тимчасово скасував мита та обмеження на імпорт української агропродукції, бо традиційні морські шляхи через Чорне море опинилися під загрозою.