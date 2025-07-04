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Україну обрали до Ради Продовольчої програми ООН
11:53 04.07.2025 |
Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Укрінформ.
«Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)", - написав Сибіга.
Глава української дипломатії подякував державам-членам ООН за визнання життєво важливої ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки і запевнив, що докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки.
«Попри виклики, спричинені повномасштабною агресією Росії всередині країни, ми продовжуватимемо розширювати наші гуманітарні зусилля, що рятують життя, зокрема через програму Президента Зеленського «Зерно з України»», - зазначив міністр.
Він також зауважив, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради, «хоча й дуже старалися».
«Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій», - наголосив очільник МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на IV Міжнародній конференції ООН з фінансування розвитку закликав присутні держави й організації підтримати зусилля України і спільно працювати над розв'язанням проблеми продовольчої кризи, спричиненої агресією Росії.
Рада Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) є одним із головних органів цієї організації, що відповідає за питання продовольства та сільського господарства на глобальному рівні. Вона складається з 49 країн-членів, які обираються конференцією FAO. Рада виконує певні функції, делеговані їй конференцією, та призначає посадових осіб, за винятком голови.
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