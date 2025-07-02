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АНАЛІТИКА

Світове виробництво кави у 2025/2026 сезоні буде рекордним - майже 180 млн мішків

17:26 02.07.2025 |

Новини АПК

 

Виробництво кавових зерен у світі в 2025/2026 сільгоспсезоні збільшиться на 2,5% і сягне рекордних 178,68 млн мішків (по 60 кг), повідомляється у звіті Мінсільгоспу США.

При цьому врожай арабіки скоротиться на 1,7%, до 97,02 млн мішків, робусти - зросте на 7,9%, до 81,66 млн мішків.

Завдяки зростанню виробництва глобальні перехідні запаси до кінця сезону збільшаться на 4,9% і становитимуть 22,82 млн мішків.

"Протягом поточного тижня ціни на каву впали, зокрема на арабіку опустилися до 5,5-місячного мінімуму на тлі повідомлень про поліпшення погодних умов у бразильських штатах вирощування кави Сан-Паулу і Мінас-Жерайс", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці минулого-початку поточного року на світовому ринку відзначалося високе зростання цін на каву. Так, у лютому в річному вираженні кава подорожчала вдвічі. Зокрема, це було пов'язано з тим, що трейдерів турбувала перспектива недостатніх поставок із Бразилії, яка є найбільшим виробником кави сорту арабіка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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