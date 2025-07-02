Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс борщу за рік зріс на 27%
15:50 02.07.2025 |
За матеріалами:
Укрінформ
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
ТОП-НОВИНИ
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується трохи нижче $68 за барель
|МВФ несуттєво змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною та допускає його погіршення
|Кабмін запустив експеримент зі створення соціального орендного житла
|Нафтогаз уклав четверту угоду про постачання газу із польською ORLEN
|Україна збільшила закачування газу майже удвічі
Бізнес
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters