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АНАЛІТИКА

Дефіцит овочесховищ в Україні – понад 1,1 мільйон тонн

12:21 01.07.2025 |

Новини АПК

 

В Україні загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів складає понад 1,1 мільйон тонн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача - просто через відсутність належних умов зберігання, зазначив Коваль.

"Ми рухаємось до моделі агроіндустріальної країни, де не сировина, а перероблена продукція формує економічну вартість. Для порівняння: 1 гектар землі в Україні приносить у середньому 1000 євро експортної виручки, а до прикладу у Данії - це 15 000 євро. Наше завдання - скоротити цю різницю", - наголосив він.

За матеріалами: Економічна правда
 

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