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АНАЛІТИКА

Масове розмноження сарани зафіксовано в Херсонській області, аграріїв закликають терміново обстежити угіддя

17:42 27.06.2025 |

Новини АПК

 

В межах Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області зафіксовано масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника - сарани, зокрема італійського пруса, повідомила пресслужба ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) в Херсонській області.

У відомстві уточнили, що виявили пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення шкідника стали сприятливі погодні умови - висока температура повітря та тривала посуха.

"Наразі на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району Херсонської області введено особливий режим захисту рослин. Здійснюються всі необхідні заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ надпорогової чисельності саранових", - зазначається в повідомленні.

Держпродспоживслужба закликала фахівців агропідприємств Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей провести термінові обстеження передусім на занедбаних сільськогосподарських угіддях, пасовищах, неугіддях, луках, узбіччях доріг, особливо в ранкові або вечірні години, коли саранові перебувають на рослинах у стані відносного спокою.

За перевищення порогу шкідливості (2-5 екз./кв м для італійського пруса, 10-15 екз./кв м для нестадних саранових) відомство порекомендувало застосовувати дозволені інсектициди відповідно до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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