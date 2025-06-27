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В Україні жнивують вже три області
14:12 27.06.2025 |
В Україні станом на 27 червня аграрії зібрали понад 188 тис. тонн нового врожаю зерна, за обсягами намолоту лідирує Одеська область.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Українські аграрії розпочали збір врожаю. Станом на 27 червня обмолочено 74,3 тис. га та намолочено 188,1 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур. Також розпочався збір ріпака", - йдеться у повідомленні.
Так, аграрії намолотили 22,4 тис. т пшениці з 10,5 тис. га; 151, 6 тис. т ячменю із 55,4 тис. га та 14,2 тис. т гороху із площі 8,4 тис. га.
Наразі жнива розпочались в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Лідерами зі збору зернових та зерновобобових стали аграрії Одещини, які вже намолотили 132,3 тис. т, тоді як аграрії Миколаївщини намолотили 43,7 тис. т, а Дніпропетровщини - 8,3 тис. т.
Крім того, сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини розпочали збирання ріпаку, який обмолочений на площі 4,2 тис. га.
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