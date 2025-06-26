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АНАЛІТИКА

Українську агропродукцію серед європейських імпортерів найбільше закуповує Іспанія

 

Іспанія, Нідерланди, Італія та Німеччина стали найбільшими імпортерами української агропродукції у 2024/2025 маркетинговому році (МР); сумарний обсяг імпорту сягнув $6,5 мільярда.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради з посиланням на дані Мінагрополітики, передає Укрінформ.

"Найбільшими імпортерами української агропродукції є європейські країни, серед яких Іспанія, які закупили продукції на 2,7 млрд дол., Нідерланди - 1,6 млрд дол., Італія - 1,3 млрд дол. та Німеччина - 1,2 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

За даними Державної митної служби та Мінагрополітики, станом на зараз з початку 2024/25 МР Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,67 млн т було відвантажено від початку поточного місяця.

Так, із початку поточного сезону Україна експортувала пшениці 15,56 млн т (у 2023/2024 МР - 18,12 млн т), ячменю - 2,31 млн т(2,46 млн т), жита - 10,8 тис. т (1,6 тис. т), а кукурудзи - 21,56 млн т (28,41 млн т).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на зараз оцінюється в 68,7 тис. т (у 2023/24 МР - 96,7 тис. т), у т. ч. пшеничного - 61,2 тис. т (91,3 тис. т).

Зазначається, що в межах оновленої експортної стратегії Україна планує вихід на нові ринки після втрати торгового безвізу з ЄС. У планах на поточний рік вихід на 31 новий ринок, зокрема в країнах Африки, Близького Сходу та Китаю. Водночас головним завданням є перехід від сировинної моделі економіки до моделі з доданою вартістю.

"Сьогодні український агроекспорт - це 24,5 млрд дол. в рік. А агроекспорт Польщі - 56 млрд дол. Тому що середня ціна тонни, яку експортує України складає 309 дол., а в Польщі 1560 дол. Це завдяки тому, що в ЄС переробляють продукцію і експортують її з доданою вартістю, а Україна продає за кордон зерно, майже не переробляючи його", - акцентували у відомстві.
Ключові теги: Іспанія
 

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