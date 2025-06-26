Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українську агропродукцію серед європейських імпортерів найбільше закуповує Іспанія
13:18 26.06.2025 |
Іспанія, Нідерланди, Італія та Німеччина стали найбільшими імпортерами української агропродукції у 2024/2025 маркетинговому році (МР); сумарний обсяг імпорту сягнув $6,5 мільярда.
Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради з посиланням на дані Мінагрополітики, передає Укрінформ.
"Найбільшими імпортерами української агропродукції є європейські країни, серед яких Іспанія, які закупили продукції на 2,7 млрд дол., Нідерланди - 1,6 млрд дол., Італія - 1,3 млрд дол. та Німеччина - 1,2 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.
За даними Державної митної служби та Мінагрополітики, станом на зараз з початку 2024/25 МР Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,67 млн т було відвантажено від початку поточного місяця.
Так, із початку поточного сезону Україна експортувала пшениці 15,56 млн т (у 2023/2024 МР - 18,12 млн т), ячменю - 2,31 млн т(2,46 млн т), жита - 10,8 тис. т (1,6 тис. т), а кукурудзи - 21,56 млн т (28,41 млн т).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на зараз оцінюється в 68,7 тис. т (у 2023/24 МР - 96,7 тис. т), у т. ч. пшеничного - 61,2 тис. т (91,3 тис. т).
Зазначається, що в межах оновленої експортної стратегії Україна планує вихід на нові ринки після втрати торгового безвізу з ЄС. У планах на поточний рік вихід на 31 новий ринок, зокрема в країнах Африки, Близького Сходу та Китаю. Водночас головним завданням є перехід від сировинної моделі економіки до моделі з доданою вартістю.
"Сьогодні український агроекспорт - це 24,5 млрд дол. в рік. А агроекспорт Польщі - 56 млрд дол. Тому що середня ціна тонни, яку експортує України складає 309 дол., а в Польщі 1560 дол. Це завдяки тому, що в ЄС переробляють продукцію і експортують її з доданою вартістю, а Україна продає за кордон зерно, майже не переробляючи його", - акцентували у відомстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
|«Він був дуже милим»: Трамп розповів, про що сьогодні говорив із Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українську агропродукцію серед європейських імпортерів найбільше закуповує Іспанія
|Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР
|Державні пакети акцій обленерго консолідували в одному холдингу
|З 1 липня Пенсійний фонд адмініструватиме усі соціальні виплати в Україні
|Державний борг України у травні зріс на мільярд доларів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.06.25
|Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю підвищать втричі: Кабмін схвалив законопроєкт
Бізнес
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
|DeepSeek співпрацює з китайськими військовими та обходить експортні обмеження США — Reuters
|Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП
|Нові зубні імпланти ростуть і відчуваються як справжні зуби