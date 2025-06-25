Фінансові новини
- |
- 25.06.25
- |
- 05:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські виробники м'яса птиці отримали доступ до ринку Оману
23:49 24.06.2025 |
Українська продукція птахівництва вийшла на ринок Султанату Оман.
Про це повідомив голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.
"Україна отримала дозвіл на постачання м'яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва до Оману. Це стало можливим після погодження ветеринарних вимог і форми сертифіката між компетентними органами обох країн", - розповів Ткачук.
Він зазначив, що відкриття ринку Султанату Оман - це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України.
"Спільними зусиллями ми продовжуємо відкривати нові горизонти для українського аграрного експорту.
Відтепер українські виробники можуть постачати продукцію, яка відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, Оману, враховуючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування", - зауважив голова Дежпродспоживслужби.
За його словами, це вже дев'ятий ринок, відкритий Україною з початку 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський обговорив з Макроном поставки Mirage і дронів-перехоплювачів
ТОП-НОВИНИ
|Умєров і Поульсен підписали лист про виробництво української зброї в Данії
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
|Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські виробники м'яса птиці отримали доступ до ринку Оману
|Україна розпочала скринінг ЄС у сфері транспорту
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴7 мільярдів
|Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ роботизований комплекс TERMIT
|Падіння цін промвиробників в Україні у травні 2025р сповільнилося до 2,4% - Держстат
|Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України
Бізнес
|Південна Корея занепокоєна обмеженнями США щодо виробників чипів у Китаї
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості