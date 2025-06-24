Фінансові новини
- |
- 24.06.25
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зерно становить третину контейнерних перевезень залізницею -дослідження
12:48 24.06.2025 |
Зернові становили майже третину вантажів, перевезених у контейнерах залізницею упродовж січня-травня 2025 року, повідомив "ЕУ-Транс".
Згідно аналітичної довідки компанії, обсяги перевезень вантажів у контейнерах у січні-травні 2025 року становили 89 тис. 595 ДФЕ (двадцятифунтовий еквівалент - ІФ-У), що на 24% менше проти аналогічного періоду 2024 року. В експортному сполученні перевезено 55 тис. 528 ДФЕ (або 62% загального обсягу).
Основна номенклатура вантажів за п'ять місяців 2025 року розподілена таким чином: зернові вантажі - 27 тис. 534 ДФЕ, або 31% (порівняно з аналогічним періодом 2024 року частка зменшилась на 8%); чорні метали - 17 тис. 753 ДФЕ, або 20% (збільшення на 5%); макуха - 7 тис. 735 ДФЕ, або 9% (збільшення на 2%); олія - 6 тис. 835 ДФЕ, або 8% (збільшення на 2%); смоли синтетичні - 3 тис. 644 ДФЕ, або 4% (на рівні аналогічного періоду 2024 року); цукор - 3 тис. 122 ДФЕ, або 3% (на рівні аналогічного періоду 2024 року); хімікати - 2 тис. 893 ДФЕ, або 3% (збільшення на 1%).
Із загального обсягу завантажених контейнерів, перевезених залізничним транспортом територією України, рухомим складом філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" транспортовано 15%, що на 13% менше аналогічного періоду 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ підпишуть у середу
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Велика Британія запускають «мегапроєкт» зі спільного виробництва дронів — Умєров
|Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до вдали щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена
"Ми не просто підтримуємо повторне призначення Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Ми протестуємо проти створення такої ситуації, в якій стає можливим безпідставне й брутальне усунення від роботи людини фахової і мотивованої", - йдеться в листі Костенко і Пахльовської.
|Нідерланди оголосили військову допомогу на 175 млн євро з сотнею радарів для дронів
|Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль погодились припинити вогонь
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість закритих ФОПів зросла на 50%, малий бізнес відкривався значно повільніше
|Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд - Зеленський
|Ціни на нафту піднялися від внутрішньоденних мінімумів, Brent на рівні $69,1 за барель
|Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування «єОселі» за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм
|До держбюджету за п'ять місяців надійшов понад ₴61 мільярд військового збору
|Зерно становить третину контейнерних перевезень залізницею -дослідження
Бізнес
|Tesla запустила тестування роботаксі в Техасі
|Світові автовиробники зазнають більших втрат, ніж очікували раніше – The Japan Times
|Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
|Китайський поїзд на магнітній підвісці встановив новий рекорд швидкості
|Франція інвестує 700 млн євро в альтернативу Starlink