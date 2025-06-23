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АНАЛІТИКА

У Державному аграрному реєстрі з'явилися нові функції: що зміниться для фермерів

14:38 23.06.2025 |

Новини АПК

У Державному аграрному реєстрі з&apos;явилися нові функції: що зміниться для фермерів

 

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило новий функціонал у системі Державного аграрного реєстру (ДАР), що має зробити роботу з реєстром ефективнішою як для агровиробників, так і для держави. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Серед оновлень - функція автоматичного формування та завантаження витягів з ДАР і Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції.

Також у ДАР тепер доступна перевірка витягу за унікальним номером через відкритий вебінтерфейс.

Ще одним нововведенням стало автоматичне присвоєння статусу активного сільгоспвиробника відповідно до встановлених критеріїв.

Для забезпечення прозорості користувачі також можуть переглядати повну історію змін свого статусу в реєстрі.

У міністерстві зазначають, що вдосконалення системи ДАР наближає Україну до європейських стандартів адміністрування в агросекторі та зменшує бюрократію.

"Працюємо над тим, щоб Державний аграрний реєстр був не просто системою, а ключовим інструментом взаємодії фермерів з державою", - наголосили у відомстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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