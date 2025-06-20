Посуха у південних та східних регіонах: аграрії звернулися до Шмигаля з проханням про підтримку

Понад двадцять аграрних асоціацій звернулися до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з відкритим листом, у якому заявляють про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку ЄС на український аграрний експорт.

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада, передає Укрінформ.

Згідно з даними, наведеними у зверненні, найбільшої шкоди зазнали аграрні господарства південних і східних регіонів, зокрема Херсонської та Дніпропетровської областей. Через тривалу відсутність опадів та відсутність доступу до зрошення (внаслідок знищення Каховської ГЕС), врожай на десятках тисяч гектарів загинув повністю або частково.

«За результатами опитування, проведеного Всеукраїнською аграрною радою серед аграріїв Херсонщини, в регіоні загинуло понад 55 тисяч гектарів посівів. На значних площах втрати врожаю ключової для продовольчої безпеки культури - пшениці - сягають від 50% до 100%», - йдеться у зверненні.

Організації також наголошують, що переважна більшість цих посівів не була застрахована, оскільки через війну в Україні аграрне страхування практично не працює, а фінансове становище господарств у прифронтових зонах не дозволяє самостійно нести ризики стихійних лих.

Паралельно із цим українські аграрії зіштовхнулися із новими торговельними бар'єрами на ринку Європейського Союзу. З 6 червня 2025 року ЄС запровадив так звані «запобіжники» - обмеження на імпорт української агропродукції. Це суттєво зменшило можливості експорту і посилило тиск на внутрішні ціни.

«Сільськогосподарські товаровиробники одночасно втрачають і в об'ємах - через природні катаклізми, і в ціні - через торговельні обмеження. Такий збіг руйнівних чинників ставить виробників у безвихідне становище», - підкреслюють підписанти.

Крім того, у листі зазначено, що вже четвертий рік поспіль скорочуються площі посівів зернових культур (у 2024 році - на 21% менше, ніж у 2021-му), а також валовий збір (мінус 27% порівняно з 2021 роком). Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн т менше, ніж у 2021-му.

У зв'язку з цим аграрні асоціації вимагають від Прем'єр-міністра терміново втрутитися, аби уникнути ще глибшої кризи:

Розробити та впровадити механізм прямої державної дотації на 1 гектар втрачених посівів для постраждалих господарств;

Передбачити в державному бюджеті на 2026 рік кошти на запуск державної програми страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень відповідно до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

«Ми з усією відповідальністю заявляємо: якщо уряд не втрутиться, це неминуче призведе до скорочення посівних площ під пшеницею на наступний маркетинговий рік. А це означає зменшення експорту та зростання цін на хліб в Україні», - наголошують аграрії.

Такі наслідки можуть мати ризиковані соціальні та економічні наслідки для всієї країни. З огляду на те, що аграрний сектор забезпечує до 59% валютних надходжень в Україну, ситуація вимагає невідкладного реагування на найвищому рівні.