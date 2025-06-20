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З початку маркетингового року Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зерна
14:38 20.06.2025 |
Україна з початку 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 40,040 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Зокрема у 2024/2025 МР, станом на 20 червня, Україна експортувала 15,56 млн т пшениці (торік - 18,12 млн т), 2,31 млн т ячменю (торік - 2,46 млн т), 10,8 тис. т жита (1,6 тис. т) та 21,56 млн т кукурудзи (28,41 млн т).
Крім того, за вищезгаданий період Україна експортувала 68,7 тис. т борошна (проти 96,7 тис. т за аналогічний період торік).
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