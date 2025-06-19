На аукціонах на суборенду держземлі найбільший попит на ділянки в 500-1000 га - міністр агрополітики

Пропозиція суборенди державної землі активізувала ринок - і дала кожному шанс отримати землю на прозорих умовах, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За результатами роботи Земельного банку стало очевидно: державна земля - це затребуваний ресурс, за який аграрії змагаються незалежно від розміру ділянок, написав він у телеграм-каналі.

Міністр відзначив стабільно високий попит у всіх сегментах за розміром земельних ділянок: до 10 га - в середньому 3,2 пропозицій на один лот, 10-50 га - 7 пропозицій/лот, 50-100 га - 8,1 пропозицій/лот, 100-200 га - 7,4 пропозицій/лот, 200-500 га - 7,5 пропозицій/лот, 500-1000 га - 12 пропозицій/лот, понад 1000 га - 6 пропозицій/лот.

"Конкуренція дає ефект: середня вартість суборенди склала 21 500 грн за гектар, а в деяких сегментах ціна зростала до понад 30 тис. грн/га. І це лише частина ефекту. Кожен гектар, який виходить в обіг, запускає економіку: вирощування продукції, сплату податків, мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ), зайнятість у громадах", - наголосив Коваль.

Міністр агрополітики додав, що на торгах за право субаренди державних земель зазвичай виграє той, хто справді готовий працювати, і запросив слідкувати за наступними аукціонами.