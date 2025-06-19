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Рада прийняла за основу законопроєкт про обіг та маркування органічної продукції
10:45 19.06.2025 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, повідомила пресслужба парламенту в Телеграм-каналі.
Відповідний законопроєкт №13204-1 на засіданні в середу підтримало 309 народних депутатів.
"Законопроєкт сприятиме розвитку органічного сектору, посиленню контролю якості продукції, інтеграції України до правового поля ЄС, а також зміцненню довіри з боку міжнародних партнерів", - зазначається в повідомленні.
Законопроєкт унеможливлює сертифікацію непродовольчої продукції, яка не є харчовим продуктом, вводять нові категорії продукції відповідно до практики ЄС.
Обов'язкова сертифікація буде поширюватися на тих, хто реалізує органічну продукцію безпосередньо кінцевому споживачу (виняток - фасована продукція та продукція перехідного періоду).
Крім того, буде запроваджено систему державного контролю з наданням відповідних повноважень органам сертифікації.
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