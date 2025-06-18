Рада не підтримала квотування експорту олійних культур

Верховна Рада на засіданні в середу не прийняла т.зв. "соєві правки" до законопроєкту №13134, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Соєві правки" не пройшли. Правка злетіла у залі", - написав він у телеграм-каналі і додав фото з табло, на якому видно, що законопроєкт підтримало лише 168 народних депутатів із 302 присутніх у залі.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі висловив упевненість, що правки до законопроєкту №13134 знищили б малих аграріїв на користь великих монополістів.

"Щойно була велика дискусія. "Слуги" на чолі з Гетманцевим намагалися протягти правку №40 про мито на вивіз сої та ріпаку до закону про фармацію! Ще раз - соя і ріпак в законі про ліки! Я єдиний боровся проти цієї правки. Взяв слово і ще раз пояснив катастрофічні наслідки для України", - написав він.

Парламентарій підкреслив, що голосування було провалене, правка не пройшла.

"Соєві правки" - це зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування ПДВ (податку на додану вартість) під час експорту сої та ріпаку.

Автором законопроєкту №13134 виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Він аргументував свою ініціативу тим, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, якщо їх задіяти, держава отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикували ідею законопроєкту Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України. На переконання бізнес-об`єднань, вони є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують угоду про асоціацію з ЄС.