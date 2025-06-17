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Американська торговельна палата закликає Уряд та народних депутатів не допустити повернення експортного мита для олійних культур
13:47 17.06.2025 |
Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні (Палата), занепокоєна потенційними ризиками пов'язаними з можливістю повернення до практики запровадження експортного мита та/або квот для олійних культур.
Режим безмитної торгівлі з Європейським союзом (ЄС), який є основним покупцем українських олійних культур, є запорукою швидкої та успішної відбудови України. Водночас запровадження Україною митних або інших торговельних обмежень може поставити під загрозу переговори щодо оновлення зони вільної торгівлі з ЄС, зокрема через ризик запровадження дзеркальних обмежень на український експорт.
Також, експерти компаній-членів Палати вважать за необхідне нагадати, що досвід запровадження у 2017 році експортних мит на сою та ріпак, які були згодом скасовані у 2020 році, продемонстрував що такі заходи не призводять до значного збільшення виробництва олії. Натомість, такі обмеження створюють фінансові втрати для аграрних виробників та призводять до відповідного скорочення посівів олійних культур.
Таким чином, Палата закликає Уряд та народних депутатів не допустити повернення експортного мита та/або квот для олійних культур та не підтримувати такі ініціативи.
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