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Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна
15:56 16.06.2025 |
Для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами, буде потрібно майже 1 трлн грн, повідомила народний депутат Ніна Южаніна в Telegram.
"За інформацією Мінекономіки з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн. Це означає, що вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. грн", - підрахувала нардеп.
Вона привернула увагу, що на початку 2025 року площа потенційно замінованих земель складала 140 тис. кв км, проте ворог не зупиняється.
Южаніна зауважила, що в держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд грн, і висловила жаль, що з такими обсягами фінансування процес розмінування розтягнеться на невизначений час.
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