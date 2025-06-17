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АНАЛІТИКА

Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

15:56 16.06.2025 |

Новини АПК

 

Для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами, буде потрібно майже 1 трлн грн, повідомила народний депутат Ніна Южаніна в Telegram.

"За інформацією Мінекономіки з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн. Це означає, що вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. грн", - підрахувала нардеп.

Вона привернула увагу, що на початку 2025 року площа потенційно замінованих земель складала 140 тис. кв км, проте ворог не зупиняється.

Южаніна зауважила, що в держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд грн, і висловила жаль, що з такими обсягами фінансування процес розмінування розтягнеться на невизначений час.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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