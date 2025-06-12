Зовнішньоторговельне сальдо в торгвлі ВРХ у травні було позитивним і становило $9,82 млн - аналітики

Україна у травні 2025 року експортувала близько 1,4 тис. тонн великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 25% менше відносно квітня 2025 року, але на 166% більше відносно травня 2024 року, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) із посиланням на дані Держкомстату.

В галузевій асоціації зауважили, що грошова виручка за експортованих тварин становила $2,89 млн, що на 47% менше відносно квітня 2025 року і на 273% більше відносно травня 2024 року. Загалом в січні-травні 2025 року Україна експортувала 8,5 тис. тонн ВРХ живою вагою (+126%) на суму $18,85 млн (+196%).

Крім того, українські експортери у травні 2025 року поставили на зовнішні ринки 21 тонн свіжої або охолодженої яловичини, що майже на 984% більше відносно квітня поточного року, але на 91% менше відносно травня 2024 року. Експортна виручка за поставлений товар становила $137 тис., що на 493% більше відносно квітня 2025 року, але на 91% менше відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 65,5 тонн охолодженої яловичини (-93%) на суму $407,1 тис. (-93%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у травні 2025 року становили 1,91 тис. тонн, що на 6% більше відносно квітня поточного року і на 19% більше відносно травня 2024 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже $7,78 млн, що на 9% більше відносно квітня 2025 року і на 23% більше відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна експортувала 7,96 тис. тонн мороженої яловичини (+18%) на суму $30,7 млн (+8%).

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі акцентував, що світові ціни на ВРХ і яловичину ростуть на фоні скорочення пропозиції у регіонах-виробниках. У першій половині 2025 року особливо сильно зросли ціни в Європі, що пов'язано зі скороченням внутрішньої пропозиції на фоні стабільного попиту. Зараз ціни на ВРХ у ЄС майже зрівнялись із високими цінами у Північній Америці, які також поступово зростають. Основними проблемами фермерів стали захворювання: в Європі та Великій Британії - блутанг, а в Мексиці - паразит New World screwworm, через який США тимчасово закрили кордон для постачальників ВРХ з сусідньої країни.

Україна в травні 2025 року не імпортувала ВРХ живою вагою. Обсяги імпорту охолодженої яловичини скоротилися до 6,2 тонн (-60%), а мороженої яловичини - до 102,1 тонн (-50%) відносно квітня 2025 року. Обсяги імпорту охолодженої яловичини знизилися на 48%, а обсяги імпорту мороженої яловичини скоротилися на 59% відносно травня 2024 року. В січні-травні 2025 року Україна скоротила імпорт ВРХ живою вагою до 7 тонн (-97%), але збільшила імпорт охолодженої яловичини до 55,8 т (+7%) та скоротила імпорт мороженої яловичини до 669,3 т (-40%) відносно минулорічного періоду.

Зовнішньоторговельне сальдо в травні 2025 року було позитивним і становило $9,82 млн, резюмували в галузевій асоціації.