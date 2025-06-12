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ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння
14:30 12.06.2025 |
Європейський союз надає Україні та Молдові рівноцінності вимогам ЄС щодо стандартів для виробництва насіння, що підтверджує відповідність стандартам ЄС.
Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, повідомляє пресслужба.
"Сьогодні Рада ухвалила рішення про надання Україні та Республіці Молдова еквівалентності вимогам ЄС щодо польових перевірок та стандартів виробництва насіння", - сказано в пресрелізі.
Зокрема, рішення надає еквівалентність насінню буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленому та сертифікованому в Україні, а також насінню кормових рослин, виробленому в Республіці Молдова та офіційно сертифікованому її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться.
"Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті cамі гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС Відповідно до рішення, прийнятого сьогодні, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС. У свою чергу, це означає, що компанії з ЄС зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння в ЄС", - пояснили в Раді ЄС.
В Раді також зазначили, що це рішення є технічною імплементацією чинних вимог і вносить зміни до рішення 2003/17/ЄС, яке надає певним країнам, що не входять до ЄС, еквівалентність щодо польових перевірок та виробництва насіння певних видів.
Рішення набуде чинності через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.
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