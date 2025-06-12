Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінагрополітики та Світовий банк домовилися про розширення співпраці
11:56 12.06.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства і Світовий банк планують розширити співробітництво у сфері розвитку українського АПК.
Домовленість про це було досягнуто за підсумками переговорів міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Бьєрде, повідомила пресслужба міністерства.
Згідно із повідомленням, сторони домовилися про розширення співпраці за трьома напрямами: підготовка аналітичних даних для ухвалення рішень у сфері АПК; інституційна підтримка Мінагрополітики з фокусом на інтеграцію в політики та стандарти ЄС; реалізація програм для понад 200 тис. малих і середніх фермерів, як основи аграрної стійкості України.
"Наша мета - не лише зберегти, а трансформувати українське агро, відповідно до норм і можливостей ЄС. І той адвокаційний майданчик, який сьогодні забезпечує команда Світового банку у Відні, - це насправді ключ до швидшої та успішнішої євроінтеграції", - наголосив Коваль.
Крім того, під час зустрічі з представниками Світового банку на чолі з регіональним директором зі сталого розвитку Європи та Центральної Азії Самехом Вахбою обговорювалася можливість поглиблення співпраці у сфері зрошення. Зокрема, ішлося про перезавантаження плану розвитку іригаційної системи, аби залучити допомогу в більшу кількість областей України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС запровадив нові мита на аграрну продукцію та добрива з Росії й Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка «сірого» ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО «Фокстрот»
|Нацбанк пояснив, чому інфляція випередила його прогноз
|Мінагрополітики та Світовий банк домовилися про розширення співпраці
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.06.25
|Ціни на нафту знижуються, оскільки ринок оцінює напруженість на Близькому Сході
|Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus - ЗМІ
|Світовий банк буде інакше рахувати бідність — в Україні бідняками вважатимуться майже 9 мільйонів громадян
Бізнес
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту