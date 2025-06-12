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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики та Світовий банк домовилися про розширення співпраці

11:56 12.06.2025 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства і Світовий банк планують розширити співробітництво у сфері розвитку українського АПК.

Домовленість про це було досягнуто за підсумками переговорів міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля з керуючою директоркою з операційної діяльності Світового банку Анною Бьєрде, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно із повідомленням, сторони домовилися про розширення співпраці за трьома напрямами: підготовка аналітичних даних для ухвалення рішень у сфері АПК; інституційна підтримка Мінагрополітики з фокусом на інтеграцію в політики та стандарти ЄС; реалізація програм для понад 200 тис. малих і середніх фермерів, як основи аграрної стійкості України.

"Наша мета - не лише зберегти, а трансформувати українське агро, відповідно до норм і можливостей ЄС. І той адвокаційний майданчик, який сьогодні забезпечує команда Світового банку у Відні, - це насправді ключ до швидшої та успішнішої євроінтеграції", - наголосив Коваль.

Крім того, під час зустрічі з представниками Світового банку на чолі з регіональним директором зі сталого розвитку Європи та Центральної Азії Самехом Вахбою обговорювалася можливість поглиблення співпраці у сфері зрошення. Зокрема, ішлося про перезавантаження плану розвитку іригаційної системи, аби залучити допомогу в більшу кількість областей України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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